У Повєткіна остаточно визначилися з боєм проти Усика: спортивні підсумки 6 березня

У Повєткіна зробили остаточну заяву щодо бою з Усиком, а суперник Ломаченка оголошений у розшук. OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини середи, 6 березня.
Крім того, Тайсон Ф'юрі послав на три літери промоутера Усика і стало відомо, на що пішов Конор заради зустрічі з Путіним. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:
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