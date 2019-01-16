''У нас війна'': екс-тренер збірної України відшив роботодавців із Росії

Колишній тренер збірної України Мирон Маркевич розповів, що він не захотів їхати працювати в Росію через політичну ситуацію.

"Зараз я у Росії ніколи б не почав працювати. Футболістів і тренерів знають, що вони на виду. Я ж теж міг поїхати у Росію, мене давно запрошували. Але зараз це просто нереально. Тому що у нас іде війна. Скільки хлопців загинули. Від цього нікуди не дінешся. Зараз було б неправильно там працювати. Можливо, це колись усе зміниться. Знову будуть, як то кажуть, "братні народи"... Але я у це не вірю. Особливо зараз. Росія зараз та країна, яка мені байдужа", — заявив 67-річний фахівець в ефірі Youtube-каналу "Вацко-light".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні минулого року Маркевич принизив збірну Росії, заявивши що команда-господарка ЧС-2018 є аутсайдером турніру і її гра не представляє ніякого інтересу для професіоналів.

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