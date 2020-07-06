У Москві заарештували колишнього українського футболіста за шпигунство

Співробітники ФСБ заарештували колишнього українського футболіста Василя Василенка у справі про шпигунство на користь України. Він перебуває в одному з СІЗО Москви.

"Співробітники ФСБ Росії за участю російських правоохоронних органів встановили причетність громадянина України Василенко Василя Івановича до скоєння злочину, передбаченого ст. 276 КК РФ ("Шпигунство"). Йому пред'явлено звинувачення, він перебуває в одному зі столичних СІЗО", – цитує видання ТАСС слова джерела в правоохоронних органах.

З 1992 по 2001 рік Василенко виступав на позиції захисника за "Таврію" (Новотроїцьке), "Торпедо" (Мелітополь) і "Дружбу" (Бердянськ).

Вперше він був затриманий у жовтні 2019 року за "незаконне переміщення через кордон сильнодіючих, отруйних, вибухових, радіоактивних речовин або боєприпасів". Тепер його справу було перекваліфіковано у шпигунство. Йому загрожує до 20 років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму чоловіка засудили на 10 років за "шпигунство на користь України".