У Китаї раптово помер український фігурист

У місті Сучжоу (Китай) у віці 29 років помер український фігурист Микола Бондар.

Спортсмен помер 15 лютого, повідомляється на форумі порталу про фігурне катання в Україні.

Відзначається, що спортсмен помер від зупинки серця уві сні в результаті інфаркту. У травні йому виповнилося б 30 років.

Фігурист Микола Бондар skating.com.ua

Микола Бондар skating.com.ua

Микола Бондар народився 22 травня 1990 року в Києві. Був бронзовим призером чемпіонату України 2008 року. Брав участь в юніорському чемпіонаті світу сезону-2007/08 і юніорському Гран-прі. Після завершення спортивної кар'єри займався тренерською діяльністю в Китаї.

Відомо, що прощання з фігуристом відбудеться в середу, 19 лютого, в Київському крематорії.

Бондар в Китаї skating.com.ua

Микола Бондар працював тренером в Китаї skating.com.ua

Бондар в Китаї skating.com.ua

Фігурист Микола Бондар skating.com.ua

Фігурист Микола Бондар skating.com.ua

Український фігурист Микола Бондар skating.com.ua

Фігурист Микола Бондар skating.com.ua

Фігурист Микола Бондар skating.com.ua

Фігурист Микола Бондар skating.com.ua

Фігурист Микола Бондар skating.com.ua

Фігурист Микола Бондар skating.com.ua

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