У День перемоги нова Німеччина на 75 голів вища за нову Росію – коментатор Уткін

Російський коментатор Василь Уткін обурився планами футбольного чемпіонату достроково завершити сезон через пандемію коронавірусу.

Журналіст зазначив, що Німеччина, перемогу над якою Росія зібралася відзначати 9 травня, вирішивши поновити Бундеслігу, перебуває на іншому рівні.

Василь Уткін "Рейтинг букмекерів"

"Я повинен сказати собі. І тільки собі. Васю, ти дурень старий, ідіот, – на кого ти намагався сподіватися? Ось і все. У День перемоги над фашистською Німеччиною нова Німеччина на 75 голів вища за нову Росію в простій, але показовій справі. Їй тиждень до радості. Нам місяці під замком без нічого. Німеччина починає. Що сказати про нас? Не можемо повторити. Не варто й намагатися", – написав Уткін у своєму Telegran-каналі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Уткін їдко висловився на адресу президента Росії Володимира Путіна, назвавши його кульгавою качкою.

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