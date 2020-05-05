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Тренер клубу Кадирова захотів "дати по голові" українцям: спортивні підсумки 4 травня

3.6т
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Російський тренер Ігор Шалімов злісно відгукнувся про українців, а дзюдоїстка Дарина Білодід знялася в неймовірній фотосесії.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 4 травня.

Крім того, боксер Іван Редкач знову вказав на зв'язок із Росією тренера Олександра Усика Сергія Лапіна. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Читайте всі новини по темі "UFC" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
UFC
Особи
Дмитро Підручний Дар'я Білодід Іван Редкач Олександр Усик
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  • У світі захворіли вже більше 3,6 мільйона осіб, загинули – 252 тисячі.

  • В Україні продовжили карантин до 22 травня, однак послаблення почнуться з 11 травня.

  • Кабмін заявив, що карантин в Україні можуть продовжити після 22 травня.

  • Британія звинуватила Росію в спробах вкрасти інформацію про вакцину від COVID-19.

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