Тренер клубу Кадирова захотів "дати по голові" українцям: спортивні підсумки 4 травня

Російський тренер Ігор Шалімов злісно відгукнувся про українців, а дзюдоїстка Дарина Білодід знялася в неймовірній фотосесії.

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Крім того, боксер Іван Редкач знову вказав на зв'язок із Росією тренера Олександра Усика Сергія Лапіна. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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