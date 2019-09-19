Головна Новини
19 вересня • оновлено в 12:41
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ теніс

Зроблять операцію? Стало відомо про серйозні проблеми у Світоліної

1.4т Читати матеріал російською

Меценат Юрій Сапронов, який був спонсором Еліни Світоліної на старті її кар'єри, розповів про проблеми зі здоров'ям української тенісистки, зазначивши, що їй може знадобитися операція.

Еліна Світоліна з лютого грає, незважаючи на травму коліна

Еліна Світоліна з лютого грає, незважаючи на травму коліна

WTA

"Травма правого коліна. Я висловлю свої особисті думки й роздуми. Не знаю, як вчинить Еліна і тренерський штаб. Ця травма була отримана 16 лютого в Дубаї, у півфіналі проти Белінди Бенчіч. Неймовірна робота лікарів і фізіотерапії дала можливість Еліні продовжувати грати сезон. Вважаю його успішним, бо вперше в кар'єрі є два півфінали Шоломів — Wimbledon і US Open. Еліна зараз 3-я у світі в нинішньому рейтингу і 9-та в рейтингу року на Підсумковий турнір WTA", — написав Юрій Сапронов на своїй сторінці у Facebook.

На думку тенісного мецената, першій ракетці України можна пожертвувати виступом на Підсумковому турнірі заради повного відновлення.

"Розумію, за що бореться Еліна. Занадто багато очок "згорять", якщо вона не потрапить на Підсумковий, а там грає вісім найкращих за результатами року. Залишилося два круті турніри — Ухань і Пекін. Я б не грав їх, а також проігнорував би Підсумковий. Займався б предметно коліном. Аж до, не дай Боже, операції. 25 років. Вся кар'єра попереду. Здоров'я тобі, Еліно! Це мої особисті думки. Не розмовляючи ні з Еліною, ні з менеджерами, ні з тренерським штабом", — додав Сапронов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Еліна Світоліна знялася з матчу проти чешки Марі Бузкової у другому колі турніру в Гуанчжоу через проблеми з коліном.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Особи
Еліна Світоліна Юрій Сапронов
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel