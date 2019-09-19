Зроблять операцію? Стало відомо про серйозні проблеми у Світоліної

Меценат Юрій Сапронов, який був спонсором Еліни Світоліної на старті її кар'єри, розповів про проблеми зі здоров'ям української тенісистки, зазначивши, що їй може знадобитися операція.

Еліна Світоліна з лютого грає, незважаючи на травму коліна WTA

"Травма правого коліна. Я висловлю свої особисті думки й роздуми. Не знаю, як вчинить Еліна і тренерський штаб. Ця травма була отримана 16 лютого в Дубаї, у півфіналі проти Белінди Бенчіч. Неймовірна робота лікарів і фізіотерапії дала можливість Еліні продовжувати грати сезон. Вважаю його успішним, бо вперше в кар'єрі є два півфінали Шоломів — Wimbledon і US Open. Еліна зараз 3-я у світі в нинішньому рейтингу і 9-та в рейтингу року на Підсумковий турнір WTA", — написав Юрій Сапронов на своїй сторінці у Facebook.

На думку тенісного мецената, першій ракетці України можна пожертвувати виступом на Підсумковому турнірі заради повного відновлення.

"Розумію, за що бореться Еліна. Занадто багато очок "згорять", якщо вона не потрапить на Підсумковий, а там грає вісім найкращих за результатами року. Залишилося два круті турніри — Ухань і Пекін. Я б не грав їх, а також проігнорував би Підсумковий. Займався б предметно коліном. Аж до, не дай Боже, операції. 25 років. Вся кар'єра попереду. Здоров'я тобі, Еліно! Це мої особисті думки. Не розмовляючи ні з Еліною, ні з менеджерами, ні з тренерським штабом", — додав Сапронов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Еліна Світоліна знялася з матчу проти чешки Марі Бузкової у другому колі турніру в Гуанчжоу через проблеми з коліном.

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