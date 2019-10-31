З півфіналом Світоліної на Підсумковому турнірі виникла неординарна ситуація

Суперницею українки Еліни Світоліної в півфіналі Підсумкового турніру WTA-2019, який проходить у Китаї, буде швейцарська тенісистка Белінда Бенчіч.

Еліна Світоліна

22-річна швейцарка на відмові обіграла у вирішальному матчі Червоної групи суперницю з Нідерландів Кікі Бертенс. В результаті Бенчіч посіла друге місце в своєму квартеті і в півфіналі зустрінеться з переможницею Фіолетової групи Еліною Світоліною.

Відзначимо, що українка і швейцарка зустрічалися між собою тричі за кар'єру, і на даний момент мінімальна перевага на боці більш молодої Бенчіч - 2-1.

Next into the semifinals is @BelindaBencic !



The 🇨🇭 advances after Bertens has to retire in their round -robin clash at the Shiseido @WTAFinals Shenzhen.



HIGHLIGHTS ---> https://t.co/gapxuUh7M2 pic.twitter.com/M75g7gsUTX - WTA (@WTA) 31 жовтня 2019 р

На першому місці в Червоній групі фінішувала австралійка Ешлі Барті - діюча перша ракетка світу. Її опонент в півфіналі визначиться в п'ятницю, 1 листопада, в протистоянні Кароліни Плішкової і Сімони Халеп.

Відзначимо, що нинішній Підсумковий турнір багатий на несподіванки зі знаком "мінус" для тенісисток - три спортсменки знялися по ходу змагання через проблеми зі здоров'ям. Окрім Бертенс, у числі тих, хто вибув - дві колишні фаворитки турніру Наомі Осака і Бьянка Андреєску.

Дві перемоги Світоліної з рахунком 2:0 перетворили її третій матч, який відбудеться в п'ятницю, у формальність - мотивацією можуть послужити хіба що призові, призначені WTA за виграш у поєдинку.

Еліна Світоліна

За рішенням організаторів, місце Андреєску, що вибула з боротьби, займе "запасна" тенісистка - американка Софія Кенін, яка проведе проти Світоліної свою єдину зустріч на Підсумковому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середу 30 жовтня Світоліна достроково вийшла в півфінал Підсумкового турніру, обігравши експершу ракетку світу Сімону Халеп.

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