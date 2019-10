З півфіналом Світоліної на Підсумковому турнірі виникла неординарна ситуація

Суперницею українки Еліни Світоліної в півфіналі Підсумкового турніру WTA-2019, який проходить у Китаї, буде швейцарська тенісистка Белінда Бенчіч.

22-річна швейцарка на відмові обіграла у вирішальному матчі Червоної групи суперницю з Нідерландів Кікі Бертенс. В результаті Бенчіч посіла друге місце в своєму квартеті і в півфіналі зустрінеться з переможницею Фіолетової групи Еліною Світоліною.

Відзначимо, що українка і швейцарка зустрічалися між собою тричі за кар'єру, і на даний момент мінімальна перевага на боці більш молодої Бенчіч - 2-1.

