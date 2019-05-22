Юна українська тенісистка сенсаційно вийшла в чвертьфінал крупного турніру

Українська тенісистка Марта Костюк за 1 годину 19 хвилин з рахунком 6:3, 6:1 у другому колі ґрунтового турніру в Стасбурзі розгромила китаянку Чжен Сайсай, що займає 45-й рядок світового рейтингу.
Ця перемога дала пропуск в дебютний для Костюк чвертьфінал турніру WTA , а також наблизила її до повернення в топ-200 світового рейтингу, що дозволить українці виступити в кваліфікації на Wimbledon.
A first WTA Tour quarterfinal for @marta_Kostyuk !- WTA (@WTA) 22 травня 2019 р.
The teenager beats Zheng 6-3, 6-1 at @WTA_Strasbourg ! # is19 pic.twitter.com/C1REchH3Ie
За вихід до півфіналу турніру Марта Костюк зіграє з переможницею пари Каролін Гарсія (Франція, WTA 24) - Ребекка Петерсон (Швеція, WTA 64).
Як повідомляв OBOZREVATEL, українська тенісистка Катерина Козлова стала автором грандіозної сенсації на супертурнірі в Мадриді з призовим фондом в 7 мільйонів доларів.
Наша співвітчизниця у другому колі змагань розправилася з п'ятою ракеткою світу Кароліна Плішкова з Чехії. Зустріч завершилася в трьох партіях на користь уродженки Миколаєва – 7:5, 2:6, 6:4.
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