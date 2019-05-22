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/теніс

Юна українська тенісистка сенсаційно вийшла в чвертьфінал крупного турніру

5.9тЧитати матеріал російською

Українська тенісистка Марта Костюк за 1 годину 19 хвилин з рахунком 6:3, 6:1 у другому колі ґрунтового турніру в Стасбурзі розгромила китаянку Чжен Сайсай, що займає 45-й рядок світового рейтингу.

Ця перемога дала пропуск в дебютний для Костюк чвертьфінал турніру WTA , а також наблизила її до повернення в топ-200 світового рейтингу, що дозволить українці виступити в кваліфікації на Wimbledon.

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За вихід до півфіналу турніру Марта Костюк зіграє з переможницею пари Каролін Гарсія (Франція, WTA 24) - Ребекка Петерсон (Швеція, WTA 64).

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська тенісистка Катерина Козлова стала автором грандіозної сенсації на супертурнірі в Мадриді з призовим фондом в 7 мільйонів доларів.

Наша співвітчизниця у другому колі змагань розправилася з п'ятою ракеткою світу Кароліна Плішкова з Чехії. Зустріч завершилася в трьох партіях на користь уродженки Миколаєва – 7:5, 2:6, 6:4.

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Тема
WTA
Особа
Марта Костюк
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