Юна українська тенісистка сенсаційно вийшла в чвертьфінал крупного турніру

Українська тенісистка Марта Костюк за 1 годину 19 хвилин з рахунком 6:3, 6:1 у другому колі ґрунтового турніру в Стасбурзі розгромила китаянку Чжен Сайсай, що займає 45-й рядок світового рейтингу.

Ця перемога дала пропуск в дебютний для Костюк чвертьфінал турніру WTA , а також наблизила її до повернення в топ-200 світового рейтингу, що дозволить українці виступити в кваліфікації на Wimbledon.

A first WTA Tour quarterfinal for @marta_Kostyuk !



The teenager beats Zheng 6-3, 6-1 at @WTA_Strasbourg ! # is19 pic.twitter.com/C1REchH3Ie