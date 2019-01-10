Юна українка вийшла у фінал кваліфікації Australian Open

Українська тенісистка Марта Костюк здолавши в двох сетах Амандин Есс з Франції 6:3,6:2 вийшла у фінал кваліфікації першого в сезоні турніру Великого Шолома - Australian Open.

Матч тривав трохи менше години і за цей час Костюк взяла шість подач суперниці, втративши при цьому дві свої.

Марта Костюк

У першому сеті українка поступалася 1-3, після чого виграла сім геймів поспіль. Есс зуміла зупинити переможну серію Марти, вигравши гейм на своїй подачі, але до кінця зустрічі зуміла взяти ще лише один гейм.

В вирішальному матчі відбору в основну сітку турніру Марта Костюк зіграє з переможницею пари Анкіта Райна (Індія, 204-я в світі) - Паула Бадоса Хіберт (Іспанія, 142-я в світі).

Australian Open проходить в Мельбурні з 7-го по 27-е січня. Загальний призовий фонд турніру становить 60 мільйонів австралійських доларів.

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