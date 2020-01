Ястремська та Світоліна вийшли в наступний раунд Australian Open

Українські тенісистки Еліна Світоліна та Даяна Ястремська зуміли перемогти своїх суперниць по першому раунду Australian Open у двосетових поєдинках.

Наша перша ракетка зустрілася з 23-річною британкою Кеті Бултер, яка посідає 315-те місце в рейтингу WTA. Світоліна виграла перший сет, зробивши вирішальний брейк у десятому геймі – 6:4. У другому сеті українка вже не так впевнено діяла на своїй подачі, віддавши суперниці два гейми, але Бултер також чимало помилялася, що дозволило нашій тенісистці перемогти з рахунком 7:5. У другому раунді Світоліна зустрінеться з 62-ю ракеткою світу, американкою Лорен Девіс.

Pumped 🆙 @ElinaSvitolina is into the second round getting by Boulter in a tight 6-4 7-5 contest. She faces Lauren Davis next. # AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/jRLKmEAhA9