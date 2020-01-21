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21 січня • оновлено в 11:38
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Ястремська та Світоліна вийшли в наступний раунд Australian Open

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Українські тенісистки Еліна Світоліна та Даяна Ястремська зуміли перемогти своїх суперниць по першому раунду Australian Open у двосетових поєдинках.

Наша перша ракетка зустрілася з 23-річною британкою Кеті Бултер, яка посідає 315-те місце в рейтингу WTA. Світоліна виграла перший сет, зробивши вирішальний брейк у десятому геймі – 6:4. У другому сеті українка вже не так впевнено діяла на своїй подачі, віддавши суперниці два гейми, але Бултер також чимало помилялася, що дозволило нашій тенісистці перемогти з рахунком 7:5. У другому раунді Світоліна зустрінеться з 62-ю ракеткою світу, американкою Лорен Девіс.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Eurosport

Даяна Ястремська без проблем розібралася зі словенкою Каєю Юван, яка розміщується на 127-й сходинці в рейтингу WTA. Українка виграла обидва сети з однаковим рахунком 6:1, впоравшись із суперницею за 56 хвилин. У наступному матчі нашу тенісистку чекає непростий поєдинок проти 36-ї ракетки світу Каролін Возняцкі.

Даяна Ястремська

Даяна Ястремська

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Тема
Australian Open
Особи
Каролін Возняцкі Еліна Світоліна Даяна Ястремська
Місце
Австралія
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