У липні виповнилося 16 років, як Марія Шарапова сенсаційно виграла Wimbledon. На турнірі 2004 року 17-річна росіянка була посіяна під 13-м номером, але змогла дійти до фіналу і там обіграти Серену Вільямс (6:1, 6:4).

"Серена Вільямс виглядає на корті майже зарозуміло і трохи відсторонено, ніби дивиться на тебе з великої висоти. Я впiзнала цей вигляд, тому що сама виглядаю точно так же", – згадувала Шарапова.

У мережі користувачі згадали фотографії юної спортсменки, вiдмiтивши її красу.

Марія Шарапова

Марія Шарапова

Марія Шарапова

Марія Шарапова

Марія Шарапова

Марія Шарапова

Марія Шарапова

Марія Шарапова

Марія Шарапова

Марія Шарапова

Марія Шарапова

Марія Шарапова

Марія Шарапова

Марія Шарапова

Марія Шарапова

Як виглядала 17-річна Шарапова, коли виграла Wimbledon, – в мережі згадали фото championat.com

Як виглядала 17-річна Шарапова, коли виграла Wimbledon, – в мережі згадали фото championat.com

Як виглядала 17-річна Шарапова, коли виграла Wimbledon, – в мережі згадали фото championat.com

Як виглядала 17-річна Шарапова, коли виграла Wimbledon, – в мережі згадали фото championat.com

Як виглядала 17-річна Шарапова, коли виграла Wimbledon, – в мережі згадали фото championat.com

Як виглядала 17-річна Шарапова, коли виграла Wimbledon, – в мережі згадали фото championat.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-перша ракетка світу Марія Шарапова продемонструвала, як вона виглядає в умовах самоізоляції.