Wimbledon-2019: статистика закулісного життя турніру Великого шолома

Епічним фіналом між сербом Новаком Джоковічем і швейцарцем Роджером Федерером завершився в Лондоні Wimbledon-2019.

Здобувши перемогу в п'ятисетовому трилері, Джоковіч заробив 2,7 мільйона євро призових і разом із Федерером встановив новий рекорд за тривалістю фінального матчу на турнірі – 4 години 55 хвилин.

Полуниця в шампанському – ще одна класика Wimbledon

Крім суто спортивної статистики, організатори турніру озвучили багато цікавих цифр про закулісне життя лондонського Великого шолома. Так, наприклад, гості кортів випили 22 тисячі пляшок шампанського і 66 тисяч літрів пива. Також вони з’їли 160 тисяч порцій знаменитої полуниці з вершками, 23 тисячі штук піци і 76 тисяч порцій морозива.

Також уболівальники з усього світу випили 307 тисяч чашок чаю і кави й купили 438 тисяч різноманітних сувенірів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17-річна українка Дарина Снігур стала переможницею юніорського Wimbledon-2019. У драматичному фіналі вона обіграла одну з фавориток – американку Алексу Ноель 6:4, 6:4.

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