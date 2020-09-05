Всі вісім українських тенісисток вилетіли з US Open

Після того, як Марта Костюк на US Open 2020 у Нью-Йорку в третьому раунді програла японці Наомі Осаці 4-6, 7-5, 3-6, на турнірі не залишилося жодної представниці України.

У першому колі Ангеліна Калініна поступилася Кароліні Плішковiй з Чехії 4-6, 0-6, а Катаріна Завацька не змогла протистояти Олені Рибакінiй з Казахстану 3-6, 0-6.

У другому раунді Мейджора Даянi Ястремськiй не вдалося скласти конкуренцію Медісон Бренгл з США (2-6, 3-6), Катерина Козлова виявилася слабкішою за тенісистку з Чехії Петру Квітову 6-7, 2-6, а Катерина Бондаренко програла хорватській спортсменці Петрi Мартич 3-6, 4-6.

Надія і Людмила Кіченок завершили боротьбу в 1-му колі парного розряду, програвши дуету Хейлі Картер / Луїза Стефані (США / Бразилія) 4-6, 7-5, 3-6.

Відзначимо, що Леся Цуренко знялася до старту турніру через проблеми з ліктем. Чоловіча збірна України на турнірі представлена не була.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в лютому Костюк виграла турнір ITF в єгипетському Каїрі з призовим фондом $ 60 тисяч, причому зробила це і в одиночному, і в парному розрядах.

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