Вперше в кар'єрі: українська тенісистка пробилася у півфінал супертурніру

19-річна українка Даяна Ястремська в парі з Оленою Остапенко з Латвії вийшла в 1/2 фіналу супертурніру серії WTA Premier Mandatory в Пекіні з призовим фондом $8,285,274.

Даяна Ястремська j48tennis.net

Українсько-латвійський дует у чвертьфіналі в двох сетах обіграв тандем Ніколь Мелічар (США)/Квіта Пешке (Чехія). Матч тривав годину й закінчився з рахунком – 6:2, 6:2. Ястремська та Остапенко зробили п'ять брейків, віддавши одну подачу суперницям.

Відзначимо, що українка вперше в кар'єрі виступає в парній сітці турніру серії Premier Mandatory.

В 1/2 фіналу суперницями дуету будуть сестри Кароліна й Крістіна Плішкови з Чехії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці вересня Ястремська сенсаційно розгромила другу ракетку Кароліну Плішкову на турнірі в Ухані.

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