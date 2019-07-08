Вперше у кар'єрі: Світоліна вийшла до чвертьфіналу Wimbledon

Перша ракетка України Еліна Світоліна вперше у кар'єрі вийшла до чвертьфіналу турніру серії Великого шолома — Wimbledon.

Наша співвітчизниця впевнено впоралася із представницею Хорватії Петрою Мартіч у двох партіях — 6:4, 6:2.

Straight sets. Straight into the next round.



A first #Wimbledon quarter-final awaits for No.8 seed @ElinaSvitolina as she beats Petra Martic… pic.twitter.com/jCFomqfYc2 — Wimbledon (@Wimbledon) 8 липня 2019 р.

Суперниці провели на корті 109 хвилин. За цей час Світоліна зробила три подачі навиліт, допустила п'ять подвійних і 17 невимушених помилок, реалізувала чотири з 11 брейк-поінтів і виграла 30 активних розіграшів.

Еліна Світоліна

За вихід до півфіналу Еліна побореться з переможницею чеського дербі Кароліна Плішкова – Кароліна Мучова.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Зазначимо, що українка ще ніколи не грала в 1/2 фіналу турнірів серії Великого шолома.

Як повідомляв OBOZREVATEL, француз Гаель Монфіс відверто розповів про конфлікт з Еліною Світоліною.

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