Вперше у кар'єрі: Світоліна вийшла до чвертьфіналу Wimbledon

Перша ракетка України Еліна Світоліна вперше у кар'єрі вийшла до чвертьфіналу турніру серії Великого шолома — Wimbledon.
Наша співвітчизниця впевнено впоралася із представницею Хорватії Петрою Мартіч у двох партіях — 6:4, 6:2.
Straight sets. Straight into the next round.— Wimbledon (@Wimbledon) 8 липня 2019 р.
A first #Wimbledon quarter-final awaits for No.8 seed @ElinaSvitolina as she beats Petra Martic… pic.twitter.com/jCFomqfYc2
Суперниці провели на корті 109 хвилин. За цей час Світоліна зробила три подачі навиліт, допустила п'ять подвійних і 17 невимушених помилок, реалізувала чотири з 11 брейк-поінтів і виграла 30 активних розіграшів.
Еліна Світоліна
🤗😊@ElinaSvitolina : R4 ✅— Elina Svitolina FP✨ (@SvitolinaNL) 8 июля 2019 г.
Quarter finals 🔜#Wimbledon (📹:Eurosport) pic.twitter.com/8CghkhHEZp
За вихід до півфіналу Еліна побореться з переможницею чеського дербі Кароліна Плішкова – Кароліна Мучова.
Еліна Світоліна
Еліна Світоліна
Зазначимо, що українка ще ніколи не грала в 1/2 фіналу турнірів серії Великого шолома.
Як повідомляв OBOZREVATEL, француз Гаель Монфіс відверто розповів про конфлікт з Еліною Світоліною.
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