Вперше у кар'єрі: Світоліна вийшла до чвертьфіналу Wimbledon

Перша ракетка України Еліна Світоліна вперше у кар'єрі вийшла до чвертьфіналу турніру серії Великого шолома — Wimbledon.

Наша співвітчизниця впевнено впоралася із представницею Хорватії Петрою Мартіч у двох партіях — 6:4, 6:2.

Straight sets. Straight into the next round.



A first #Wimbledon quarter-final awaits for No.8 seed @ElinaSvitolina as she beats Petra Martic… pic.twitter.com/jCFomqfYc2