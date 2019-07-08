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Вперше у кар'єрі: Світоліна вийшла до чвертьфіналу Wimbledon

5.6тЧитати матеріал російською

Перша ракетка України Еліна Світоліна вперше у кар'єрі вийшла до чвертьфіналу турніру серії Великого шолома — Wimbledon.

Наша співвітчизниця впевнено впоралася із представницею Хорватії Петрою Мартіч у двох партіях — 6:4, 6:2.

Суперниці провели на корті 109 хвилин. За цей час Світоліна зробила три подачі навиліт, допустила п'ять подвійних і 17 невимушених помилок, реалізувала чотири з 11 брейк-поінтів і виграла 30 активних розіграшів.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

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Почалися судоми: Світоліну шокував інцидент на Wimbledon

За вихід до півфіналу Еліна побореться з переможницею чеського дербі Кароліна Плішкова – Кароліна Мучова.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Зазначимо, що українка ще ніколи не грала в 1/2 фіналу турнірів серії Великого шолома.

Як повідомляв OBOZREVATEL, француз Гаель Монфіс відверто розповів про конфлікт з Еліною Світоліною.

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Тема
Wimbledon
Особа
Еліна Світоліна
Місце
АнгліяЛондон
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Grigoriy Aculov
Grigoriy Aculov
Розумничка. Відпочивай. Набирайся сил. І впевненності. А потім вперед, до перемоги.
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