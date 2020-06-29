Відомий тенісист наплював на самоізоляцію і був помічений на вечірці з моделлю

Сьома ракетка світу Олександр Звєрєв порушив режим самоізоляції, відвідавши вечірку в Монте-Карло разом зі своєю дівчиною моделлю Брендою Патеа.

Раніше Звєрєв взяв участь у турнірі Adria Tour, на якому було зафіксовано спалах коронавірусу, і пообіцяв провести 14 днів на самоізоляції, незважаючи на негативний тест на COVID-19.

"Я вибачаюся, перед тими, чиє здоров'я опинилося в небезпеці через мої дії. Я буду дотримуватися правил самоізоляції. Бережіть себе", – заявив німецький тенісист.

Пізніше в Twitter журналіста Бена Ротенберга з'явилося відео, на якому Звєрєв і Патеа веселяться на вечірці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у першої ракетки світу Новака Джоковича, який організував турнір Adria Tour, був зафіксований коронавірус. Спочатку сербський тенісист відмовився проходити тестування на COVID-19, незважаючи на контакт із зараженим колегою Григором Дімітровим.

Дії Джоковича викликали критику в мережі, а в Хорватії на одному з будинків з'явився напис, автор якого бажає смерті сербу.