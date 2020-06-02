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2 червня • оновлено в 12:38
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Великий теніс повертається на українські корти: де дивитися фінал UTF Ladies Invitational?

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Довгоочікувана подія для українських шанувальників тенісу: 27 травня в Ірпені стартував виставковий турнір UTF Ladies Invitational!

Вже 2 червня пройде фінальна зустріч між Мартою Костюк та Маріанною Закарлюкою. Що примітно, обидві суперниці вийшли в фінал після того, як Леся Цуренко і Дарина Лопатецька отримали травми в півфінальних поєдинках.

UTF Ladies Invitational

UTF Ladies Invitational

кадр з відео

Фінальний матч в прямому ефірі можна буде подивитися на телеканалі XSPORT і на порталі XSPORT.ua. Початок – о 14:00

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
ITF
Особа
Марта Костюк
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