Українці встановили рекорди у світових тенісних рейтингах

Успішні виступи дозволили українцям поліпшити свої позиції у рейтингах Жіночої тенісної асоціації (WTA) й Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP).
Після підсумкового турніру WTA змін у першій тридцятці не відбулося, тому Еліна Світоліна та Даяна Ястремська продовжують утримувати 6-е і 22-е місця. А ось за межами топ-100 оновили свої особисті рекорди Катаріна Завацька та Дарина Снігур, які піднялися на 107-й і 311-й рядки відповідно.
Ангеліна Калініна
Найбільший ривок здійснила Ангеліна Калініна (161-е місце), яка зуміла дістатися до фіналу турніру ITF у Лас-Вегасі, піднявшись тим самим на 20 позицій.
У рейтингу ATP Віталій Сачко поліпшив своє становище на 22 місця і тепер іде 630-м, а Георгій Кравченко піднявся на 117 позицій у результаті перемоги на турнірі ITF в Іспанії і займає 679 строчку.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Еліна Світоліна та Даяна Ястремська здійснили прорив у підсумковому рейтингу WTA 2019 року.
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