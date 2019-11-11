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12 листопада • оновлено в 00:37
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Українці встановили рекорди у світових тенісних рейтингах

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Успішні виступи дозволили українцям поліпшити свої позиції у рейтингах Жіночої тенісної асоціації (WTA) й Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP).

Після підсумкового турніру WTA змін у першій тридцятці не відбулося, тому Еліна Світоліна та Даяна Ястремська продовжують утримувати 6-е і 22-е місця. А ось за межами топ-100 оновили свої особисті рекорди Катаріна Завацька та Дарина Снігур, які піднялися на 107-й і 311-й рядки відповідно.

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Ангеліна Калініна

Ангеліна Калініна

Найбільший ривок здійснила Ангеліна Калініна (161-е місце), яка зуміла дістатися до фіналу турніру ITF у Лас-Вегасі, піднявшись тим самим на 20 позицій.

У рейтингу ATP Віталій Сачко поліпшив своє становище на 22 місця і тепер іде 630-м, а Георгій Кравченко піднявся на 117 позицій у результаті перемоги на турнірі ITF в Іспанії і займає 679 строчку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Еліна Світоліна та Даяна Ястремська здійснили прорив у підсумковому рейтингу WTA 2019 року.

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Теми
WTA ATP
Особа
Ангеліна Калініна
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