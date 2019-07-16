"Українці можуть стати грізною силою": в Росії захопилися киянкою, яка виграла Wimbledon

Успіх молодої української тенісистки Дарiї Снігур, що стала переможницею юніорського Wimbledon, не пройшов повз російських ЗМІ та вболівальників.

Одне з провідних спортивних видань Російської Федерації присвятило 17-річної киянці головну шпальту до статті: "Українська тенісистка виграла Wimbledon. А ви про Дашу навіть не чули".

У коментарях користувачі зізнаються, що українські тенісисти скоро можуть стати грізною силою на світових кортах.

Новини У драматичному фіналі визначився переможець Wimbledon

Як повідомляв OBOZREVATEL, пізніше в мережі показали особисті фото 17-річної Дарiї. Знімки викликали захват у українських шанувальників тенісу.

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