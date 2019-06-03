ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/теніс

Українську тенісистку оштрафували на Roland Garros

1.4тЧитати матеріал російською

Українська тенісистка Леся Цуренко оштрафована організаторами турніру Великого шолома - Roland Garros, що проходить у Парижі, на 1,5 тисячі доларів.

Цуренко зобов'язана заплатити штраф через підказок її тренера під час матчу першого кола проти канадської тенісистки Ежені Бушар.

Леся Цуренко

Леся Цуренко

Новини
Світоліна і Цуренко встановили рекорд України

Українка завершила виступи на Ролан Гаррос в третьому колі після поразки від минулорічної переможниці цього турніру, румунки Сімони Халеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська тенісистка Олена Плоскіна, що займає нині 821-е місце в світовому рейтингу, довічно дискваліфікована за організацію і участь в договірних матчах, а також оштрафована на 20 тисяч доларів.

Про це повідомляє Tennis Integrity Unit (TIU) - організація, яка бореться з корупцією в тенісі.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Roland Garros" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Roland Garros
Особи
Леся ЦуренкоЕжені БушарСімона Халеп
Місце
ФранціяПариж
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки