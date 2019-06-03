Українську тенісистку оштрафували на Roland Garros

Українська тенісистка Леся Цуренко оштрафована організаторами турніру Великого шолома - Roland Garros, що проходить у Парижі, на 1,5 тисячі доларів.

Цуренко зобов'язана заплатити штраф через підказок її тренера під час матчу першого кола проти канадської тенісистки Ежені Бушар.

Леся Цуренко

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Українка завершила виступи на Ролан Гаррос в третьому колі після поразки від минулорічної переможниці цього турніру, румунки Сімони Халеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська тенісистка Олена Плоскіна, що займає нині 821-е місце в світовому рейтингу, довічно дискваліфікована за організацію і участь в договірних матчах, а також оштрафована на 20 тисяч доларів.

Про це повідомляє Tennis Integrity Unit (TIU) - організація, яка бореться з корупцією в тенісі.

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