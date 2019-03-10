Українська тенісистка здобула неймовірну перемогу на супертурнірі в США

Українська тенісистка Леся Цуренко вийшла до третього кола турніру в американському Індіан-Уеллсі з призовим фондом в 9 млн доларів.

У матчі 1/32 фіналу 29-річна киянка здобула фантастичну перемогу над представницею США Джесікою Пегулою 3:6, 7:5, 6:4.

Леся Цуренко

Програвши без шансів перший сет, українка в другому поступалася з рахунком 4:5 і була близька до поразки, але змогла зробити неймовірний камбек, відігравши поспіль три гейми.

На тай-брейку наша співвітчизниця зрівняла рахунок у матчі, а у вирішальному сеті на два брейка суперниці українка відповіла трьома.

У третьому раунді турніру Леся Цуренко зіграє з дев'ятою сіяною Ариною Соболенко з Білорусі.

Новини Українська тенісистка створила сенсацію на супертурнірі в США

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Еліна Світоліна в складному трьохсетовому поєдинку зуміла здолати американку Софію Кенін. Матч 1/32 фіналу супертурніру в Індіан-Уеллсі закінчився з рахунком 3:6, 7:6, 6:4.

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