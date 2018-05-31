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Українська тенісистка влаштувала розгром на Roland Garros

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Українка Леся Цуренко в матчі другого кола Відкритого чемпіонату Франції з тенісу обіграла американку Коко Вандевеге. Зустріч в Парижі тривала 1 годину 50 хвилин і завершилася з рахунком 3: 6, 6: 4, 6: 0 на користь 39-й ракетки рейтингу WTA.

Практично без шансів програвши перший сет, 28-річна киянка змогла переламати хід матчу. У третьому сеті Цуренко влаштувала справжній розгром суперниці, дозволивши їй взяти всього 8 розіграшів.

Наступною суперницею української тенісистки в третьому колі Roland Garros стане Магдалена Рибарікова зі Словаччини.

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Найкраща тенісистка України впевнено вийшла до третього кола Roland Garros

Нагадаємо, що в першому колі українська тенісистка зробила найгучнішу сенсацію турніру.

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Тема
Roland Garros
Особа
Леся Цуренко
Місце
ФранціяПариж
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