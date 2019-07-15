Українська тенісистка виграла великий турнір і злетіла в рейтингу

19-річна українська тенісистка Катаріна Завацька стала переможницею змагань категорії ITF у Контрексевілі (Франція) з призовим фондом $100 000.

У вирішальному матчі українка обіграла представницю Норвегії Ульрікке Ейкер із рахунком 6:4, 6:4. Як повідомляє БТУ, під час зустрічі Завацька двічі подала навиліт, допустивши одну подвійну помилку. Також вона реалізувала сім із дев'яти брейк-поінтів і програла п'ять геймів на власній подачі.

Молода українка продовжила переможну серію на ґрунтових турнірах — лише за тиждень до цього вона виграла змагання з призовим фондом $25 000 в італійській Бієллі. Загалом Завацька завоювала свій шостий професійний титул. Перемога в Контрексевілі — найпрестижніша для неї в кар'єрі.

Завдяки успішному виступу у Франції 19-річна українка увірвалася до топ-150 світового рейтингу, піднявшись одразу на 63 сходинки. Тепер Катаріна посідає 133-й рядок. Вище за неї в списку — чотири українки: Еліна Світоліна — 7-ма, Даяна Ястремська — 34-та, Леся Цуренко — 36-та, Катерина Козлова — 66-та.

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