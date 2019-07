Українська тенісистка виграла великий турнір і злетіла в рейтингу

🏆🇺🇦 Катаріна Завацька виграла найбільший титул в кар'єрі, ставши чемпіонкою 100-тисячника ITF у Франції @ grandestopen88 👏🏻👏🏻👏🏻 ⠀ Катаріна другий тиждень поспіль перемагає на турнірах ITF, а за все це її шостий професійний титул в карьере💪🏻 ⠀ Завтра Катаріна оновить свій особистий рекорд в рейтингу WTA піднявшись на 133-е місце 🙌🏻 ⠀ # TennisTeamUkraine🇺🇦 #Zavatska #tennis #tennislove #tennislife #ITF #WTA

