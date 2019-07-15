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Українська тенісистка виграла великий турнір і злетіла в рейтингу

7.7т Читати матеріал російською

19-річна українська тенісистка Катаріна Завацька стала переможницею змагань категорії ITF у Контрексевілі (Франція) з призовим фондом $100 000.

У вирішальному матчі українка обіграла представницю Норвегії Ульрікке Ейкер із рахунком 6:4, 6:4. Як повідомляє БТУ, під час зустрічі Завацька двічі подала навиліт, допустивши одну подвійну помилку. Також вона реалізувала сім із дев'яти брейк-поінтів і програла п'ять геймів на власній подачі.

🏆🇺🇦 Катаріна Завацька виграла найбільший титул в кар'єрі, ставши чемпіонкою 100-тисячника ITF у Франції @ grandestopen88 👏🏻👏🏻👏🏻 ⠀ Катаріна другий тиждень поспіль перемагає на турнірах ITF, а за все це її шостий професійний титул в карьере💪🏻 ⠀ Завтра Катаріна оновить свій особистий рекорд в рейтингу WTA піднявшись на 133-е місце 🙌🏻 ⠀ # TennisTeamUkraine🇺🇦 #Zavatska #tennis #tennislove #tennislife #ITF #WTA

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Молода українка продовжила переможну серію на ґрунтових турнірах — лише за тиждень до цього вона виграла змагання з призовим фондом $25 000 в італійській Бієллі. Загалом Завацька завоювала свій шостий професійний титул. Перемога в Контрексевілі — найпрестижніша для неї в кар'єрі.

Завдяки успішному виступу у Франції 19-річна українка увірвалася до топ-150 світового рейтингу, піднявшись одразу на 63 сходинки. Тепер Катаріна посідає 133-й рядок. Вище за неї в списку — чотири українки: Еліна Світоліна — 7-ма, Даяна Ястремська — 34-та, Леся Цуренко — 36-та, Катерина Козлова — 66-та.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська тенісистка розбурхала мережу відвертим фото.

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Особа
Катаріна Завадська
Місце
Франція
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
"Крупный" турнир категории ITF...
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