Українська тенісистка в неймовірному фіналі виграла престижний турнір

19-річна українська тенісистка Даяна Ястремська виграла великий турнір у французькому Страсбурзі з призовим фондом 250 тисяч доларів.
У неймовірно драматичному фіналі 42-а ракетка світу обіграла француженку Каролін Гарсію (24-е місце WTA) - 6:4, 5:7, 7:6 (7:3).
Українка невпевнено почала матч, віддавши суперниці стартові два гейми. Після цього наша співвітчизниця зібралася і зробила ривок 3:0, який став основоположним у поєдинку.
Гарсія не змогла оговтатися з психологічним тиском і програла сет 4:6. У другій партії Даяна змусила похвилюватися своїх прихильників, упустивши два матчбола при рахунку 5:3, а потім програвши свою подачу, а з нею і сет.
Даяна Ястремська
У третьому сеті наша тенісистка була за крок від того, щоб програти весь матч, але змогла зібратися і на тай-брейку вирвати перемогу.
. @D_Yastremska is your @WTA_Strasbourg champion!- WTA (@WTA) 25 травня 2019 р
She saves championship point to down Garcia, 6-4, 5-7, 7-6 (3)! pic.twitter.com/h6T54MIrfl
Даяна Ястремська
Як повідомляв OBOZREVATEL, Даяна в півфіналі в блискучому стилі обіграла 11-у ракетку світу Аріну Соболенко з Білорусі, встановивши рекорд.
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