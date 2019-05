Українська тенісистка в неймовірному фіналі виграла престижний турнір

19-річна українська тенісистка Даяна Ястремська виграла великий турнір у французькому Страсбурзі з призовим фондом 250 тисяч доларів.

У неймовірно драматичному фіналі 42-а ракетка світу обіграла француженку Каролін Гарсію (24-е місце WTA) - 6:4, 5:7, 7:6 (7:3).

Українка невпевнено почала матч, віддавши суперниці стартові два гейми. Після цього наша співвітчизниця зібралася і зробила ривок 3:0, який став основоположним у поєдинку.

Гарсія не змогла оговтатися з психологічним тиском і програла сет 4:6. У другій партії Даяна змусила похвилюватися своїх прихильників, упустивши два матчбола при рахунку 5:3, а потім програвши свою подачу, а з нею і сет.

У третьому сеті наша тенісистка була за крок від того, щоб програти весь матч, але змогла зібратися і на тай-брейку вирвати перемогу.

