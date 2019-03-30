Українська тенісистка успішно стартувала в супертурнірі, обігравши росіянку

Українська теннісітка Надія Кіченок успішно подолала перший етап кваліфікації супертурніру в Чарльстоні (США) з призовим фондом $ 823,000. Наша спортсменка в двох сетах сенсаційно обіграла росіянку Софію Жук 7:6 (3), 6:3.

Тенісистки влаштували справжній трилер в першій партії, зробивши по чотири брейка на подачах одна одної. У підсумку на тай-брейку Кіченок вдалося дотиснути суперницю 7:3.

Надія Кіченок ФТУ

На початку другого сету тенісистки віддали по гейму на своїх подачах. Потім Кіченок повела в рахунку, але Жук тут же зробила зворотний брейк. Це ще більше заохотило українку, яка більше не віддала суперниці жодного гейму і з рахунком 6:3 виграла другу партію і матч.

У фіналі кваліфікації Надії буде протистояти 154-я ракетка світу американка Каролін Долхайд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перша ракетка України Еліна Світоліна прийняла рішення взяти паузу і не брати участь в тенісних турнірах. У нашої тенісистки діагностували проблеми з коліном.

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