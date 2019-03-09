Українська тенісистка створила сенсацію на супертурнірі в США

Українська тенісистка Катерина Козлова вперше в своїй кар'єрі пробилася до 1/16 фіналу супертурніру в американському Індіан-Уеллсі з призовим фондом в $ 9,035,428. Наша спортсменка сенсаційно обіграла 34-у ракетку світу білоруську Олександру Сасновіч 4:6, 6:2, 0:6.

Програючи в першому сеті 4:0, українка зуміла зробити приголомшливий камбек і виграти шість геймів поспіль. Однак у другій партії наша спортсменка віддала три свої подачі, і лише з одним брейком поступилася суперниці 6:2.

Катерина Козлова

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Третій сет повинен був стати бойовим, проте Козлова на характері не залишила шансів суперниці, здолавши її "всуху" 0:6.

Поєдинок тривав 1 годину 47 хвилин. Обидві спортсменки жодного разу не подали навиліт, при цьому Сасновіч шість разів помилялася при подачі, в той час як Козлова - всього лише один.

У наступному раунді українська тенісистка зіграє дуже складний матч проти екс-першої ракетки світу румунки Сімони Халеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в першому раунді супертурніру в американському Індіан-Уеллсі українка Катерина Козлова розправилася з чешкою Катержіною Синяковою. Зустріч тривала 1 годину 31 хвилину і завершилася з рахунком 7:5, 6:2 на користь 25-річної української тенісистки.

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