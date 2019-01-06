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Українська тенісистка драматично програла у фіналі супертурніру в Австралії

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Українка Леся Цуренко драматично програла у фіналі супертурніру в Брісбені з призовим фондом $ 1 млн. 29-річна киянка поступилася 8-й ракетці світу Катерині Плішковiй - 6:4, 5:7, 2:6.

Цуренко драматично програла у фіналі супертурніру

Раніше тенісистки між собою зустрічалися 5 разів, і з рахунком 3:2 в особистих зустрічах лідирувала чешка.

Вирішальний поєдинок австралійського турніру починався для нашої співвітчизниці вдало. Цуренко вже в першому геймі змогла взяти подачу суперниці. Після розміну брейками українка вела з рахунком 5:3 і втримала перевагу - 6:4.

Леся Цуренко

Леся Цуренко

Друга партія стала справжньою драмою. Українка перевершувала опонентку в майстерності і зробила два найважливіших брейка в дебюті і в середині сету, але при рахунку 5:3 не змогла довести матч до перемоги. Плішкова просто розчавила Цуренко, взявши 4 гейми поспіль - 5:7.

Катерина Плішкова

Катерина Плішкова

Катерина Плішкова

Катерина Плішкова

У третьому сеті за рахунку 1:0 Цуренко отримала травму голеностопа і взяла медичний таймут. Після цього спортсменка з України вже не змогла показувати тієїшвидкості пересування по корту і поступилася 2:6.

Леся Цуренко

Леся Цуренко

Катерина Плішкова

Катерина Плішкова

Леся Цуренко

Леся Цуренко

Леся Цуренко

Леся Цуренко

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Президент Федерації тенісу Росії зганьбився з прогнозом проти Світоліной

Нагадаємо, що на шляху до фіналу, Леся в 1/8 фіналу розгромила румунку Міхаелу Бузернеску (6 0, 6:2), потім перемогла у чвертьфіналі 21-у ракетку світу естонка Анетт Контавейт (7:5, 6:3), а в півфіналі сенсаційно розібралася з переможницею US Open Наомі Осакою (6:2, 6:4).

Як повідомляв OBOZREVATEL, найкраща тенісистка України Еліна Світоліна не змогла вийти в 1/4 фіналу цього турніру, несподівано програвши білорусці Олександрі Сасновіч - 6:4, 0:6, 6:3.

Особа
Леся Цуренко
Місце
АвстраліяБрісбен
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Ну не шмогла! Это спорт. Бывает!
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