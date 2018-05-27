Українка здійснила грандіозну сенсацію на Roland Garros

Українська тенісистка Катерина Козлова вибила в першому колі Відкритого чемпіонату Франції діючу переможницю турніру - Олену Остапенко з Латвії. Зустріч тривала 1 годину 35 хвилин і завершилася з рахунком 5:7, 3:6 на користь 24-річної ніколаевчанкі.

На рахунку 66-й ракетки світу з України 3 ейси, 6 подвійних помилок і 7 реалізованих брейк-пойнтів з 16. 20-річна уродженка Риги, що займає п'яте місце в рейтингу WTA, виконала 5 подач навиліт, допустила 13 подвійних помилок і реалізувала 4 брейк-пойнта з 7.

Козлова у другому колі зустрінеться з переможницею матчу Катержина Синякова (Чехія) - Вікторія Азаренко (Білорусь, SR).

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Відзначимо, що Остапенко стала другою тенісисткою в історії, яка почала захист титулу на Roland Garros з поразки в першому колі. У 2005 році аналогічним результатом відзначилася росіянка Анастасія Мискіна

Катерина Козлова

Катерина Козлова

Катерина Козлова

Олена Остапенко

Катерина Козлова

Катерина Козлова

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