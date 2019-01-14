Українка з перемоги над росіянкою стартувала на Australian Open

Українська тенісистка Леся Цуренко, яка займає 24-е місце в світовому рейтингу в першому колі Australian Open без проблем обіграла росіянку Катерину Александрову з рахунком 6:4, 7:6.

Українка потужно почала матч, повівши 4:0, але потім зменшила оберти і, практично, дозволила Александрової наздогнати себе. Трохи пізніше Цуренко зібралася і на класі довела перший сет до перемоги.

Леся Цуренко

У другому - повторився варіант попереднього сету. Українська тенісистка відразу ж взяла дві подачі суперниці і повела 4:0, проте росіянка скоротила відставання і змогла зрівняти рахунок. На тай-брейку свіжіше виглядала Цуренко. Александрова зробила кілька невимушених помилок поспіль, що і зумовило результат матчу.

У другому колі Леся Цуренко зіграє з американською тенісисткою російського походження Амандою Анісімовою.

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