Українка Ястремська виправдалася за фото топлес, які назвали расистськими

Українська тенісистка Даяна Ястремська спробувала виправдатися за фотографії топлес, опубліковані в її Instagram.

На них її тіло й обличчя наполовину пофарбовані в коричневий колір на честь расової рівності, проте багато користувачів соціальної мережі розкритикували її в коментарях, змусивши видалити знімки. Їм не сподобався Blackface – театральний грим, який з 19-го століття наносився на обличчя для карикатурного зображення чорношкірих людьми з білою шкірою. Зараз це вважається расизмом.

"Сьогодні (пост був опублікований 9 липня – Ред.) Я опублікувала знімки на підтримку рівності. Вони були сприйняті зовсім не так, як я очікувала. Мене попереджали про можливу критику, але я все ще вважаю, що нанесений на моє обличчя грим – це не Blackface. Я зробила це не для того, щоб зображати чиюсь карикатуру, а для того, щоб поділитися з вами своїм баченням ситуації: до нас усіх повинні ставитися як до рівних", – написала Ястремська у себе в Twitter.

Даяна Ястремська виправдалася за фото топлес, які назвали расистськими Twitter Даяни Ястремський

Тенісистка видалила свою публікацію, оскільки її фотографії розділили людей, а не об'єднали, і вибачилася перед тими, кого могли образити її знімки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ястремська опублікувала пост на підтримку найкращого тенісиста світу Новака Джоковича і нарвалася на критику.