Українка Ястремська виправдалася за фото топлес, які назвали расистськими
Даяна Ястремська виправдалася за фото топлес, які назвали расистськими (Instagram Даяни Ястремський).
Українська тенісистка Даяна Ястремська спробувала виправдатися за фотографії топлес, опубліковані в її Instagram.
На них її тіло й обличчя наполовину пофарбовані в коричневий колір на честь расової рівності, проте багато користувачів соціальної мережі розкритикували її в коментарях, змусивши видалити знімки. Їм не сподобався Blackface – театральний грим, який з 19-го століття наносився на обличчя для карикатурного зображення чорношкірих людьми з білою шкірою. Зараз це вважається расизмом.
"Сьогодні (пост був опублікований 9 липня – Ред.) Я опублікувала знімки на підтримку рівності. Вони були сприйняті зовсім не так, як я очікувала. Мене попереджали про можливу критику, але я все ще вважаю, що нанесений на моє обличчя грим – це не Blackface. Я зробила це не для того, щоб зображати чиюсь карикатуру, а для того, щоб поділитися з вами своїм баченням ситуації: до нас усіх повинні ставитися як до рівних", – написала Ястремська у себе в Twitter.
Даяна Ястремська виправдалася за фото топлес, які назвали расистськими Twitter Даяни Ястремський
Тенісистка видалила свою публікацію, оскільки її фотографії розділили людей, а не об'єднали, і вибачилася перед тими, кого могли образити її знімки.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ястремська опублікувала пост на підтримку найкращого тенісиста світу Новака Джоковича і нарвалася на критику.