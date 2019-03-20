Українка Ястремська розбила росіянку на тенісному супертурнірі у США

Українська тенісистка Даяна Ястремська розібралася з росіянкою Катериною Александровою в першому раунді супертурніру в американському Маямі з призовим фондом $ 9,035,428. Наша спортсменка в двох сетах здолала суперницю 6:3, 6:2.

У першій партії Ястремська дуже швидко повела 2:0, проте потім дозволила росіянці зрівняти рахунок. Однак потім українська тенісистка подала всі свої подачі і, зробивши один брейк, перемогла в першому сеті.

Даяна Ястремська

Початок другої партії пішов за тим же сценарієм: Ястремська зробила брейк, а потім віддала свою подачу. Але потім наша тенісистка зібралася і, впевнено вигравши решту геймів, завоювала путівку до наступного раунду змагань.

Ястремська відзначилася п'ятьма ейсамі і сімома подвійними помилками. На рахунку Александрової шість подач навиліт і п'ять помилок при подачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, найкраща тенісистка України Еліна Світоліна повернулася в топ-п'ятірку світового рейтингу. В оновленому списку Жіночої тенісної асоціації (WTA) наша співвітчизниця піднялася на одну позицію і вийшла на п'яту сходинку.

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