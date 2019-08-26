Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ теніс

Українка Ястремська переможно стартувала на US Open

724 Читати матеріал російською

Українська тенісистка Даяна Ястремська здобула драматичну перемогу на старті останнього в сезоні турніру серії Великого шолома US Open.

19-річна уродженка Одеси в ефектному матчі залишила за бортом змаганні Моніку Нікулеску з Румунії. Наша співвітчизниця була сильнішою в трьох партіях – 6:4, 1:6, 6:2.

Новини
Глухий тенісист встановив унікальне досягнення

Даяна Ястремська

Даяна Ястремська

Суперниці провели на корті 1 годину 55 хвилин. За цей час Ястремська тричі подала навиліт, реалізувала чотири з дев'яти брейк-поінтів і виграла 32 активних розіграші. У пасиві українки три подвійні і 39 невимушених помилки.

Українка Ястремська переможно стартувала на US Open

У наступному колі турніру Даяна, яка посіяна під 32-м номером, зіграє з Ребеккою Петерсон зі Швеції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перша ракетка Еліна Світоліна повернувся до топ-5 світового рейтингу.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "US Open" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
US Open
Особа
Даяна Ястремська
Місце
США Нью Йорк
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...