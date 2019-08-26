Українка Ястремська переможно стартувала на US Open

Українська тенісистка Даяна Ястремська здобула драматичну перемогу на старті останнього в сезоні турніру серії Великого шолома US Open.
19-річна уродженка Одеси в ефектному матчі залишила за бортом змаганні Моніку Нікулеску з Румунії. Наша співвітчизниця була сильнішою в трьох партіях – 6:4, 1:6, 6:2.
Даяна Ястремська
Суперниці провели на корті 1 годину 55 хвилин. За цей час Ястремська тричі подала навиліт, реалізувала чотири з дев'яти брейк-поінтів і виграла 32 активних розіграші. У пасиві українки три подвійні і 39 невимушених помилки.
У наступному колі турніру Даяна, яка посіяна під 32-м номером, зіграє з Ребеккою Петерсон зі Швеції.
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