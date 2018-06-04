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Українка відмовилася продовжувати матч на Roland Garros

2.7тЧитати новину російською

Українська тенісистка Леся Цуренко відмовилася продовжувати матч 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Франції з третьою ракеткою світу Гарбінє Мугуруса через травму.

Поєдинок був перерваний в серединi другого гейму через пошкодження задньої поверхні стегна Цуренко. 29-річна киянка при рахунку 2:0 на користь іспанки взяла медичний тайм-аут, але продовжити зустріч так і не змогла.

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Леся вперше в кар'єрі дійшла до цієї стадії турніру в Парижі. Раніше українка вже доходила до 1/8 фіналу на мейджор - на US Open в сезоні-2016.

Гарбінє Мугуруса за вихід в півфінал битиметься з Марією Шараповою. Росіянка без бою пройшла в 1/4 через відмови Серени Вільямс.

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Тема
Roland Garros
Особа
Леся Цуренко
Місце
ФранціяПариж
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