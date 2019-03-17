Українка в драматичному фіналі виграла престижний тенісний турнір

Українська тенісистка Дарина Лопатецька стала переможницею турніру ITF в японській Нiсiтамi з призовим фондом $ 25000.

У фіналі 15-річна харків'янка була сильнішою за представницю Великобританії Габріеллу Тейлор: 7:6 (4), 2:6, 6:3.

Дарина Лопатецька Twitter

Матч складався для нашої співвітчизниці дуже непросто. У першій партії Лопатецька програвала з рахунком 0:4 і 3:5, але змогла відіграти два сетбола суперниці. На тай-брейку українка довела сет до перемоги.

Після провалу в другій партії, Лопатецька змогла показати справжній майстер-клас у третiй. Поступаючись з рахунком 2:3, Дар'я виграла чотири гейми поспіль і матч загалом.

Для українки цей титул став п'ятим на професійному рівні і третім в поточному сезоні.

Дарина Лопатецька Twitter

Дарина Лопатецька Twitter

Новини Українська тенісистка здобула неймовірну перемогу на супертурнірі в США

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 січня Лопатецька стала переможницею турніру ITF China Tonghai Women's $ 25000 tournament в Гонконзі.

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