Українка в драматичному фіналі виграла престижний тенісний турнір

Українська тенісистка Дарина Лопатецька стала переможницею турніру ITF в японській Нiсiтамi з призовим фондом $ 25000.
У фіналі 15-річна харків'янка була сильнішою за представницю Великобританії Габріеллу Тейлор: 7:6 (4), 2:6, 6:3.
Дарина Лопатецька
Матч складався для нашої співвітчизниці дуже непросто. У першій партії Лопатецька програвала з рахунком 0:4 і 3:5, але змогла відіграти два сетбола суперниці. На тай-брейку українка довела сет до перемоги.
Після провалу в другій партії, Лопатецька змогла показати справжній майстер-клас у третiй. Поступаючись з рахунком 2:3, Дар'я виграла чотири гейми поспіль і матч загалом.
🏆🎾🎉 #DashaLopatetskaya 🌪✨- Nadir (@Ndr_Nadir_) 17 березня 2019 р
2019'daki 3x25k 🏆☄️👏 tam bir winner :) 🌟🌏 @ITF_Tennis pic.twitter.com/06Jpim2RuM
Для українки цей титул став п'ятим на професійному рівні і третім в поточному сезоні.
Дарина Лопатецька
Дарина Лопатецька
Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 січня Лопатецька стала переможницею турніру ITF China Tonghai Women's $ 25000 tournament в Гонконзі.
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