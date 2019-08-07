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Українка обіграла експершу ракетку світу на турнірі в Торонто

1.8т Читати матеріал російською

Друга ракетка України Даяна Ястремська вперше в кар'єрі пробилася до третього кола турніру Premier 5 в Торонто з призовим фондом 2 мільйона 830 тисяч доларів.

У напруженому поєдинку 1/16 фіналу 19-річна одеситка взяла верх над колишньою першою ракеткою світу Вікторією Азаренко з Білорусі (39-е місце WTA) - 7:5, 7:5.

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В 1/8 фіналу Даяна зіграє з американською тенісисткою Софією Кенін, що займає 29-е місце в рейтингу WTA). У липні цього року на Wimbledon Даяна вже зустрічалася з Кенін і обіграла її, встановивши особистий рекорд.

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Особи
Даяна Ястремська Вікторія Азаренко
Місце
Канада Торонто
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