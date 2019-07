Українець у фіналі-трилері став переможцем тенісного турніру в США

Український тенісист Сергій Стаховський у дуеті з іспанцем Марселем Гранольєрсом у фантастичному фіналі здобули перемогу над Марсело Аревало і Мігелем Варелу (Сальвадор/Мексика) – 3:6, 7:6, 11:9 і стали переможцями парного турніру АТР-250 в американському Ньюпорті з призовим фондом 625 тисяч доларів.

Фінальний поєдинок тривав 1 годину 37 хвилин і за цей час Стаховський та Гранольєрс виконали 6 подач навиліт, 5 разів допустили подвійну помилку і реалізували 1 брейк-поінт. Їхні суперники не зробили жодного ейса, допустили 2 подвійні помилки і виграли 2 гейми на прийомі.

Турнір у Ньюпорті був останнім змаганням на траві в цьому сезоні.

