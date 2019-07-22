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Українець у фіналі-трилері став переможцем тенісного турніру в США

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Український тенісист Сергій Стаховський у дуеті з іспанцем Марселем Гранольєрсом у фантастичному фіналі здобули перемогу над Марсело Аревало і Мігелем Варелу (Сальвадор/Мексика) – 3:6, 7:6, 11:9 і стали переможцями парного турніру АТР-250 в американському Ньюпорті з призовим фондом 625 тисяч доларів.

Фінальний поєдинок тривав 1 годину 37 хвилин і за цей час Стаховський та Гранольєрс виконали 6 подач навиліт, 5 разів допустили подвійну помилку і реалізували 1 брейк-поінт. Їхні суперники не зробили жодного ейса, допустили 2 подвійні помилки і виграли 2 гейми на прийомі.

Турнір у Ньюпорті був останнім змаганням на траві в цьому сезоні.

Для Сергія Стаховського ця перемога стала восьмою на рівні турнірів АТР (чотири в одиночці/чотири в парі).

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"Задушив б": Стаховський зробив відверте зізнання про росіян

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий український тенісист Сергій Стаховський жорстко розкритикував боксера Олександра Гвоздика за виправдання військової агресії Росії щодо нашої країни.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook Стаховський різко відреагував на скандальне інтерв'ю чемпіона за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) у напівважкій вазі, в якому той виправдав владу РФ.

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Особа
Сергій Стаховський
Місце
США
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