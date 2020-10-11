У матчі Джокович – Надаль визначився переможець Roland Garros

Іспанський тенісист Рафаель Надаль виграв Відкритий чемпіонат Франції з призовим фондом в 38 000 000 євро.

У фіналі Roland Garros друга ракетка світу впевнено обіграв лідера ATP Новака Джоковича з Сербії. Поєдинок тривав 2 години 43 хвилини і завершився з рахунком 6:0, 6:2, 7:5.

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆@RafaelNadal conquers Novak Djokovic 6-0 6-2 7-5 to remain perfect in Paris finals and earn title 1️⃣3️⃣ at #RolandGarros pic.twitter.com/lzOz5dmoqQ — Roland-Garros (@rolandgarros) October 11, 2020

"Король ґрунту" вкрай вдало почав фінальний матч. За перші 46 хвилин тенісисти зіграли всього шість геймів, які всi виграв Надаль. За схожим сценарієм розгорталася і друга партія. Серб нічого не міг протиставити потужним подачам суперника, взявши лише 2 гейми.

Джокович зміг нав'язати боротьбу лише в третьому сеті, але і він завершився на користь іспанця.

Надаль подав 4 ейси, допустив одну подвійну помилку і реалізував 7 брейк-пойнтів з 18. Джокович один раз подав навиліт, 4 рази помилився на подачі і реалізував один брейк.

Надаль став 20-разовим переможцем турнірів Великого шолома, повторивши досягнення швейцарця Роджера Федерера. Також Рафаель виграв 100-й матч на Roland Garros.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні відбувся жіночий фінал Roland Garros, в якому перемогу сенсаційно здобула 19-річна спортсменка з Польщі.

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