У матчі Джокович – Надаль визначився переможець Roland Garros

Іспанський тенісист Рафаель Надаль виграв Відкритий чемпіонат Франції з призовим фондом в 38 000 000 євро.

У фіналі Roland Garros друга ракетка світу впевнено обіграв лідера ATP Новака Джоковича з Сербії. Поєдинок тривав 2 години 43 хвилини і завершився з рахунком 6:0, 6:2, 7:5.

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆@RafaelNadal conquers Novak Djokovic 6-0 6-2 7-5 to remain perfect in Paris finals and earn title 1️⃣3️⃣ at #RolandGarros pic.twitter.com/lzOz5dmoqQ