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/теніс

Цуренко з розгромної перемоги стартувала на Roland Garros

1.3тЧитати матеріал російською

Знаменита українська тенісистка Леся Цуренко (27 WTA) перемогла в першому колі Відкритого чемпіонату Франції з призовим фондом у 21 000 000 євро, який із 26 травня по 8 червня проходить у Парижі.

На кортах Roland Garros 29-річна киянка у двох сетах обіграла франкоканадку Ежені Бушар, яка займає 77-у сходинку в рейтингу найсильніших. Матч тривав 65 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:2.

Цуренко з розгромної перемоги стартувала на Roland Garros

Ежені Бушар

Ежені Бушар

Леся Цуренко

Леся Цуренко

Ежені Бушар

Ежені Бушар

Леся Цуренко

Леся Цуренко

Ежені Бушар

Ежені Бушар

Леся Цуренко

Леся Цуренко

Леся Цуренко

Леся Цуренко

Ежені Бушар

Ежені Бушар

Леся записала в свій актив п'ять брейків, а на подачі програла тільки один гейм. Її наступною суперницею стала Олександра Круніч (Сербія, WTA 76), яка на відмовi пройшла Дарину Гаврилову з Австралії.

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Знаменита тенісиcтка роздяглася в Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю, 26 травня, перша ракетка України Еліна Світоліна у першому колі Roland Garros обіграла 7-кратну чемпіонку турнірів Великого Шолома Вінус Вільямс (США) – 6:3, 6:3.

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Тема
Roland Garros
Особа
Леся Цуренко
Місце
ФранціяПариж
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Романова Елена
Романова Елена
Спacибo тем, ктo пoкaзал мне этoт пpeкрacный сайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁tcbhgca Пpocто пройдя опpоc пoлyчилa почти пoлугодoвую зарплатy)) Пользyйтеcь, пoкa eсть вoзмoжность=)
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