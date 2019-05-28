Цуренко з розгромної перемоги стартувала на Roland Garros

Знаменита українська тенісистка Леся Цуренко (27 WTA) перемогла в першому колі Відкритого чемпіонату Франції з призовим фондом у 21 000 000 євро, який із 26 травня по 8 червня проходить у Парижі.
На кортах Roland Garros 29-річна киянка у двох сетах обіграла франкоканадку Ежені Бушар, яка займає 77-у сходинку в рейтингу найсильніших. Матч тривав 65 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:2.
Ежені Бушар
Леся Цуренко
Ежені Бушар
Леся Цуренко
Ежені Бушар
Леся Цуренко
Леся Цуренко
Ежені Бушар
Леся записала в свій актив п'ять брейків, а на подачі програла тільки один гейм. Її наступною суперницею стала Олександра Круніч (Сербія, WTA 76), яка на відмовi пройшла Дарину Гаврилову з Австралії.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю, 26 травня, перша ракетка України Еліна Світоліна у першому колі Roland Garros обіграла 7-кратну чемпіонку турнірів Великого Шолома Вінус Вільямс (США) – 6:3, 6:3.
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