Цуренко програла першій ракетці світу і "померла"

Українська тенісистка Леся Цуренко програла в чвертьфіналі найпрестижнішого тенісного турніру в Цинциннаті з призовим фондом 2,8 мільйона доларів. 29-річна киянка поступилася першій ракетці світу Сімоне Халеп з Румунії - 6:4, 6:1.
Після гри друга ракетка України виклала знімок, на якому вона знесилена лежить на вході в свій номер.
"Впала і померла", - коментують фото вболівальники.
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Нагадаємо, що в чвертьфіналі Леся перемогла росіянку Катерину Макарову - 7:6, 6:2. Виступ в Цинциннаті вже гарантувалв українці, яка зараз займає 44-у позицію в рейтингу WTA, як мінімум 35-й рядок