МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
ЕкономікаШоу

Цуренко програла першій ракетці світу і "померла"

5.7тЧитати новину російською

Українська тенісистка Леся Цуренко програла в чвертьфіналі найпрестижнішого тенісного турніру в Цинциннаті з призовим фондом 2,8 мільйона доларів. 29-річна киянка поступилася першій ракетці світу Сімоне Халеп з Румунії - 6:4, 6:1.

Новини
"Повії задешево": Світоліна отожгла розповіддю про Одесу - яскраве відео

Після гри друга ракетка України виклала знімок, на якому вона знесилена лежить на вході в свій номер.

"Впала і померла", - коментують фото вболівальники.

When it's not your day #fallingstars Коли сьогодні-не твій день #fallingstars @lottosport #elevator #bravo #perfect #black #bestday As I promised @brichekdmitriy @kostyukmarta 😎💪😂

Публікація від Lesia Tsurenko (@lesiatsurenko)

Нагадаємо, що в чвертьфіналі Леся перемогла росіянку Катерину Макарову - 7:6, 6:2. Виступ в Цинциннаті вже гарантувалв українці, яка зараз займає 44-у позицію в рейтингу WTA, як мінімум 35-й рядок

Особа
Леся Цуренко
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
7
4
Смішно
2
Цікаво
5
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бочарова Татьяна
Бочарова Татьяна
При давление вышe 140/90 - cрочно чиститe соcуды! Домашний споcоб прочиcтить сосуды без врачeй http://dom.forumsua.com
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наші блоги