Роман із тренером: у Ястремської жорстко відреагували на чутки

Тренер української тенісистки Даяни Ястремської Саша Бажин погрожує подати до суду на Twitter-акаунт WTATea за розміщення неправдивої інформації про його роман зі спортсменкою.

"Зазвичай я не беру участі в обговоренні таких тем, але ваш акаунт вже не вперше поширює неправдиві чутки про мене. Я даю вам шанс прибрати цей запис, прошу про це у найбільш ввічливій формі. Якщо подібне повториться, цією справою займатиметься мій адвокат", – відповів Бажин на пост WTATea.

Normally I do not get involved with BS like that but that's not the first time your account is spreading false rumors about me. I'm giving you a chance and asking you now in the nicest way possible to take this tweet down ....

@WTATea If I see rumors like that being spread again from your account I'll just put my lawyer on it. I'm tired of people thinking they can say whatever they want on social media without consequences. I still hope you have a great day and that that was the last time. I'm out✌🏼