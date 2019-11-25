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25 листопада • оновлено в 16:25
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Роман із тренером: у Ястремської жорстко відреагували на чутки

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Тренер української тенісистки Даяни Ястремської Саша Бажин погрожує подати до суду на Twitter-акаунт WTATea за розміщення неправдивої інформації про його роман зі спортсменкою.

"Зазвичай я не беру участі в обговоренні таких тем, але ваш акаунт вже не вперше поширює неправдиві чутки про мене. Я даю вам шанс прибрати цей запис, прошу про це у найбільш ввічливій формі. Якщо подібне повториться, цією справою займатиметься мій адвокат", – відповів Бажин на пост WTATea.

Даяна Ястремська

Даяна Ястремська

Trust.ua

Після повідомлення нового наставника Ястремської запис про стосунки між ними зник із фанатської сторінки.

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Нагадаємо, що Саша Бажин став тренером тенісистки минулого тижня, а раніше його підопічними були Серена Вільямс, Каролін Возняцкі та Наомі Осака.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Даяна Ястремська залишилася задоволена своєю поїздкою на Кубок Кремля, розповівши про теплу атмосферу, яка оточувала її в Москві.

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Тема
WTA
Особа
Даяна Ястремська
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