Тенісистів "змило" з корту в матчі Wimbledon

Курйозний епізод стався в матчі першого кола змішаного розряду Wimbledon. Під час гри спрацювала установка для поливання кортів, яка перебувала за вишкою арбітра.

Лаура Зігемунд і Артем Сітак встали зі стільців, і установку відключили, але через мить вона спрацювала ще сильніше, перекинувши бак для використаних м'ячів.

Тенісистам довелося продовжити матч на сусідньому корті.

В результаті Зігемунд і Сітак обіграли Кена Скупскі і Дарину Юрак 3:6, 6:3, 6:4 і вийшли до другого кола, де зіграють з Рохані бопа і Ариной Соболенко.

