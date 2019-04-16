Світоліну хочуть виключити зі збірної України

Віце-президент Федерації тенісу України Євген Зукін заявив, що президія організації розгляне питання про доцільність виклику першої ракетки Україна Еліни Світоліної до складу національної збірної.

"На наступному засіданні президії ФТУ будемо розглядати питання про подальші виступи Світоліної в Кубку Федерації: запрошувати чи не запрошувати її в майбутньому. Кожен повинен нести відповідальність за свої дії. ФТУ нікого не змушує грати за національну команду. Якщо гравець говорить "Я не хочу, я не можу", ми не починаємо його змушувати. Хоча для цього є багато важелів впливу. Але ми не один з них не використовуємо. Якщо людина не хоче – не треба. В команді не потрібна людина, яка не хоче грати", - цитує Зукіна Tribuna з посиланням на Youtub-канал Любові Долгополовой.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

28 січня ФТУ на своєму офіційному сайті видала заяву, що Світоліна та Ястремська не зіграють за збірну України в Польщі. Але крім "сухої" констатації факту федерація також наводить неоднозначну причину - "через нові фінансові вимоги". При цьому тут же вказується, що нові вимоги висунув агент тенісисток Стефан Гуров.

У той же день Світоліна відреагувала на своїй сторінці в Facebook, що не зможе зіграти за збірну через травму.

Віце-президент федерації Євген Зукін закцентував увагу на тому, що умови змінилися, а сума запрошуваного гонорару виросла в 2,5 рази від початкової.

Світоліна ще раз прокоментувала ситуацію, закликаючи поважати її причину і вказуючи ФТУ на те, що та "занадто сфокусувалася на фінансовому питанні", не почувши інформацію про травму".

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