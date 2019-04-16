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/теніс

Світоліну хочуть виключити зі збірної України

1.6тЧитати матеріал російською

Віце-президент Федерації тенісу України Євген Зукін заявив, що президія організації розгляне питання про доцільність виклику першої ракетки Україна Еліни Світоліної до складу національної збірної.

Світоліну хочуть виключити зі збірної України

"На наступному засіданні президії ФТУ будемо розглядати питання про подальші виступи Світоліної в Кубку Федерації: запрошувати чи не запрошувати її в майбутньому. Кожен повинен нести відповідальність за свої дії. ФТУ нікого не змушує грати за національну команду. Якщо гравець говорить "Я не хочу, я не можу", ми не починаємо його змушувати. Хоча для цього є багато важелів впливу. Але ми не один з них не використовуємо. Якщо людина не хоче – не треба. В команді не потрібна людина, яка не хоче грати", - цитує Зукіна Tribuna з посиланням на Youtub-канал Любові Долгополовой.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Еліна Світоліна
Тег
збірна України з тенісу
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