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12 вересня • оновлено в 14:37
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Світоліній - 25: перша ракетка України розбурхала мережу забавним фото

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Найкращій тенісистці України Еліні Світоліній 12 вересня виповнилося 25 років.

Півфіналістка недавнього US Open-2019 опублікувала в Instagram своє дитяче фото, на якому їй від сили 5 років. Майбутня зірка світового тенісу на знімку демонструє шпагат.

Throwback to the last time i was flexible 🤸🏼♀️ # 25 🥳 🎂

Публікація від E lina S vitolina 🍿 (@elisvitolina)

"Повернулася в думках в той час, коли я в останній раз була гнучкою", - підписала фото Еліна.

Знімок викликав вогняну реакцію в мережі, зібравши за кілька годин 18 тисяч лайків і кілька сотень коментарів з привітаннями.

Бойфренд українки тенісист Гаель Монфіс також привітав кохану зворушливим постом. "З Днем народження, кохана! Ти змінила моє життя більше, ніж ти думаєш", - написав 33-річний француз.

Happy Birthday to my Love.You have changed my life in more ways than u know🙏🏾 ❤️❤️❤️

Публікація від Gael Monfils (@iamgaelmonfils)

Перша ракетка України і третій номер світового рейтингу свій ювілей святкує, як і годиться справжній чемпіонці, на "робочому місці" - тенісному корті. У четвер Еліна стартує на змаганнях в китайському Чженчжоу і проведе матч проти Юлії Путинцева з Казахстану.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Instagram

Новини
Світоліна драматично програла у півфіналі US Open

Як повідомляв OBOZREVATEL, після другого поспіль виходу в півфінал на турнірах Великого Шолома Еліна Світоліна повернула собі звання третьої ракетки світу.

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Особа
Еліна Світоліна
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