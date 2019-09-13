Світоліна зробила грандіозний камбек на старті турніру в Китаї

Провідна українська тенісистка Еліна Світоліна здобула драматичну перемогу в другому колі престижного турніру в китайському Чженчжоу з призовим фондом 1 млн доларів.

Еліна Світоліна

Українка, котра відсвяткувала за день до цього 25-й день народження, у складному поєдинку зломила 36-ту ракетку світу москвичку Юлію Путінцеву, яка представляє Казахстан. Рахунок зустрічі — 3:6, 6:1, 7:6.

Матч тривав 2 години 33 хвилини і завершився перемогою Світоліної в трьох сетах на тайбрейку у вирішальній партії. У кульмінації зустрічі Еліні довелося продемонструвати характер. Вона поступалася спочатку за геймами (2:5), а потім, довівши гру до тайбрейка, там також відпустила суперницю, давши їй велику фору — на зміні сторін рахунок був 5:1 на користь Путінцевої.

Однак Світоліна виграла шість м'ячів поспіль і святкувала перемогу, яка забрала чимало нервових клітин у вболівальників українки. Суперницею Еліни в наступному раунді буде француженка Крістіна Младеновіч.

Турнір у Чженчжоу в 2019 році вперше отримав статус Premier і є одним із найпрестижніших змагань у так званій азіатській серії. Еліна бореться за рейтингові очки, які дозволять їй потрапити у топ-вісімку за підсумками року — до числа учасниць Підсумкового турніру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 вересня Світоліній виповнилося 25 років — Еліна поділилася з прихильниками зворушливим фото.

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