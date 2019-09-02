Світоліна встановила унікальне досягнення

П'ята ракетка світу Еліна Світоліна встановила видатне досягнення для українського тенісу. Вона стала першою в історії України, кому вдалося вийти у чвертьфінал всіх турнірів Великого Шолома.

Еліна Світоліна

Попередній рекорд був за Андрієм Медведєвим, який, виступаючи в 90-ті роки, проходив в 1/4 фіналу трьох турнірів Grand Slam із чотирьох — йому не підкорився лише Wimbledon.

Еліна грала двічі в 1/4 фіналу на Australian Open (2018, 2019) і двічі на Roland Garros (2015, 2017). На Wimbledon-2019 вона вперше на "мейджорах" пробилася до півфіналу, а тепер додала у свою "візитку" і вихід у чвертьфінальну стадію US Open-2019.

Додамо також, що в активі Світоліної є ще одне досягнення. Раніше вона ніколи не вигравала на турнірах Великого Шолома у тенісисток із топ-10 (сім поразок у семи матчах). Перемога над 9-ю ракеткою світу Медісон Кіз дозволила їй порушити і цю неприємну традицію.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

За путівку до півфіналу US Open-2019 Еліна зіграє проти британки Йоханни Конти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на US Open-2019 трапилася суперсенсація з травмою головного фаворита змагань.

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