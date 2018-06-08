Це Україна! Світоліна відзначилася яскравими фото в Instagram

Четверта ракетка світу українка Еліна Світоліна рекламує свою батьківщину як може.

Фото з мальовничими краєвидами, судячи з геотегів Одеси, з'явилося в Instagram-акаунті спортсменки.

Instagram-аккаунт Еліни Світоліної

Пост українка присвятила всім, хто має неправильні уявлення про кліматичні умови в нашій країні.

"Цей пост присвячується тим людям, які думають, що в Україні йде сніг 365 днів на рік...", - написала найкраща тенісистка країни.

Instagram-аккаунт Еліни Світоліної

Instagram-аккаунт Еліни Світоліної

Instagram-аккаунт Еліни Світоліної

Еліна неодноразово заявляла, що пишається своєю країною і завжди акцентує на цьому увагу світової громадськості, відповідаючи на запитання представників медіа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Світоліна несподівано для всіх вибула з боротьби в третьому колі Відкритого чемпіонату Франції.