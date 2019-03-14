Світоліна вийшла у півфінал супертурніру в США

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна (6) вперше в кар'єрі вийшла у півфінал супертурніру "Мастерс" в Індіан-Уеллсі (США) з призовим фондом 9 млн доларів.

У матчі 1/4 фіналу 24-річна одеситка обіграла в трьох партіях 61-у ракетку рейтингу WTA Маркету Вондроушову – 4:6, 6:4, 6:4.

Еліна Світоліна Twitter WTA

Поєдинок тривав 2 години 12 хвилин. На рахунку Світоліної – 2 подачі навиліт, 1 подвійна помилка і 6 брейк-пойнтів із 11. Вондроушова зробила 2 ейси, допустила 5 подвійних помилок і реалізувала 5 брейк-пойнтів із 12.

"Сьогодні найважливішим було боротися за кожен м'яч і намагатися виконати на один удар більше за суперницю. Цей матч не був ідеальним, але я боролася. Мені потрібно було залишатися у грі. В кінцівці такий настрій допоміг мені знайти свій шанс, і я його використовувала", – прокоментувала свій успіх українка.

За вихід у фінал Еліна побореться з 18-річною канадкою Б’янкою Андреєску, котра розгромила іспанку Гарбінє Мугурусу (20) – 6:0, 6:1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 березня Світоліна в третьому колі турніру в американському Індіан-Уеллсі впевнено переграла австралійку Дарину Гаврилову – 7:5, 6:4.

У четвертому колі Еліна в трьох сетах здобула непросту перемогу над австралійською тенісисткою Ешлі Барті (12) – 7:6 (10:8), 5:7, 6:4.

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