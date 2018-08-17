Світоліна вийшла до чвертьфіналу супертурніру у США

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна пробилася до чвертьфіналу великого турніру в американському Цинциннаті з призовим фондом у 2,8 мільйона доларів. Наша співвітчизниця в третьому колі змагань впоралася з 16-річною господаркою змагань Амандою Анісімовою - 6:4, 6:4.

Суперниці провели на корті 1 годину 10 хвилин. За цей час Світоліна тричі подала навиліт і допустила дві подвійні помилки. Крім того, українка зробила два брейк-поінти. За путівку до півфіналу українка посперечається з переможницею пари Анетт Контавейт (Естонія) - Кікі Бертенс (Нідерланди).

Як повідомляв OBOZREVATEL, друга ракетка України Леся Цуренко пробилася до чвертьфіналу турніру в Цинциннаті, обігравши представницю Росії.