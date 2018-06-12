Світоліна відмовилася їхати в Москву на престижний турнір

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна відмовилася від участі в престижному WTA-турнірі Moscow River Cup. Перша ракетка нашої країни потрапила з список учасниць, проте вирішила не їхати в Москву, повідомляє Великий теніс України .

Змагання на грунтових кортах столиці РФ заплановані з 23 по 28 липня, через тиждень після закінчення Wimbledon.

Тепер же, згідно з опублікованою заявкою турніру, на грунтових кортах в російській столиці в одиночному розряді з українок планує виступити Катеріна Козлова, яка потрапляє в основу, а в кваліфікацію може пройти Ангеліна Калініна.

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24-річна Козлова повернулася в тур в кінці травня після того, як пропустила два місяці через травму коліна, а 21-річна Калініна в цьому сезоні поки грала виключно на грунті.

Турнір "Moscow River Cup" замінив в календарі WTA змагання в Бостаді (Швеція).

Нагадаємо, що на Roland Garros Еліна сенсаційно вилетіла в третьому колі.